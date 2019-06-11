قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد عاطف النجار، ومحمد سعيد على، تأجيل محاكمة 29 متهما من عناصر الإخوان متورطين في أحداث تظاهر بمركز سمالوط إلى جلسة الأول من أغسطس القادم للمرافعة.

كما أجلت ذات المحكمة، محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين فى قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس المقبل للمرافعة.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقى أقوال الشهود، وإعادة المرافعة عن 29 متهما فى قضيتين الأولى تضم 12 متهما متورطين فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والثانية تضم 17 متهما بقرى مركز سمالوط متورطين فى أحداث تظاهر فى شهر ديسمبر 2013، وقرر المحكمة تأجيل القضيتين.

كما استمعت المحكمة لبعض المتهمين، واستكملت المرافعة عن نائب مرشد الإخوان محمود عزت و16 آخرين بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية المعروفة بـ"خلية الشراينة".

وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على المتهمين بتهم: "تكوين خلية إرهابية، تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الإقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام".