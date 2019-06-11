"الصحة": غرفة عمليات ببورسعيد لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التجهيزات النهائية للمنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، مؤكداً أن الوزيرة دشنت غرفة عمليات وطوارئ برئاستها في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وقال مجاهد إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عدداً من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، كما ستتابع إبرام عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، ومن المنتظر أن تعقد عددا من الاجتماعات بمقر غرفة عمليات هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.