عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً لاستعراض آخر المستجدات والتجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، بحضور عددا من قيادات وزارة الصحة.

يأتي ذلك ضمن جولتها التفقدية التي قامت بها، اليوم، لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات الصحية التي تم استلامها، البالغ عددها 26 وحدة طب أسرة، كما شددت على سرعة الانتهاء من باقي الوحدات وفقاً لأعلى معايير الجودة حيث متبقي 9 وحدات جاري الانتهاء منها، موضحةً أن نسب الإنجاز بها وصلت إلى 95%، مؤكدةً أن إجمالي وحدات طب الأسرة الـ35 ستكون جاهزة لبدء تطبيق المنظومة الجديدة في المواعيد المحددة.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال جميع الإجراءات للفرق الطبية التي تم اختيارها للعمل بالمنظومة الجديدة لبدء التعاقد معهم، منتصف الشهر الجاري، موضحةً أن جميع الفرق الطبية ستتقاضي مبالغ مالية تضاهي ما يحصل عليه العاملون في أفضل مستشفيات القطاع الخاص.

وأشادت، خلال الاجتماع، بمعدلات التنفيذ للتجهيزات الجارية بجميع وحدات طب الأسرة، والمستشفيات، ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد.

وتناول الاجتماع خطة تطبيق "الميكنة"، سواء للوحدات أو المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط التدريبية للفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الجديد، وخاصةً التدريب على رأس العمل.