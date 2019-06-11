قال بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" إن "ارتفاع العملة المصرية شيء منطقي، مع بدء حصد مصر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، ويعد من أفضل برامج الإصلاح على مستوى الأسواق الناشئة.

وأرجع "رينيسانس كابيتال" ارتفاع الجنيه خلال الشهور الماضية إلى الارتفاعات الملحوظة في صادرات مصر من الغاز وبعض المنتجات النفطية، إضافة إلى تحسّن عائدتها من النشاط السياحي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.

وأضاف "البنك" في مذكرته الصادرة مؤخراً، أن خفض مصر أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو تقليل أسعار الفائدة، أدى إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري، الذى بات يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات التي تتتبع "بلومبرج" مسارها في عام 2019.

وأوضح أنه مع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلى بنسبة 40% تقريباً هذا العام وحتى شهر أبريل الماضي، متوقعاً استمرار ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.