قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار، إن التقارير الأجنبية أشادت بالاقتصاد المصري، حيث أجمعت على أنه تحسن، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بما جاء في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأن أداء الاقتصاد فاقت التوقعات

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر استخدمت استراتيجية توسعية بدلًا من سياسات التقشف، حيث زادت معدلات المشروعات وأنفقت على البنية التحتية واستطاعت بناء بنية اقتصادية واستثمارية جديدة.

وتابع أن مصر تشهد عملية توسع، حيث بات الاقتصاد المصري يتطور بشكل كامل وينقل تجارب الإصلاح من دول أخرى، كما يُجرى تشريع قوانين جديدة وتنفيذها، كما يتراجع معدلات الضخم، بالإضافة إلى أن القبول الشعبي لقرارات الإصلاح الاقتصادي بات واضحا.