قال أسامة جعفر رئيس شعبة الأدوات المكتبية السابق بغرفة القاهرة، إن البعض يتخذ من الدولار "شماعة" يعلق عليها أي تقلبات في السوق‏، ولكن الحقيقة أن هناك أسباباً أخري تؤدي الي عدم استجابة الاسعار للتراجع، وهي وجود بعض الممارسات الاحتكارية من جانب عدد من المستوردين لبعض السلع، وهم يتحكمون في الأسعار، كما أن غياب الرقابة عن الاسواق، وغياب التشريعيات القانونية التي تحمي المستهلك في مواجهة هذه الارتفاعات سبباً أخر في عدم استجابة الاسواق، علاوةً على أن العقوبات غير رادعة.

وأكد "جعفر" أهمية أن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دورياً، فتكون نسب التضخم قد حُسبت على أسس علمية، وأعطيت أهم السلع ذات الطلب الفعال أوزانا منسجمة مع مستوى الدخل الفردي الواقعي.