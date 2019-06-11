أعلنت شركة "فلاي إيجيبت" عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظائف ضيافة جوية، وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالآتي:

- العمر من 21 إلى 28 دون خبرة، وتصل إلى 32 مع الخبرة.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم والوزن متناسبًا مع الارتفاع.

- الحد الأدنى من الذراع يصل إلى 212 سم "لتكون قادر على الوصول إلى معدات الطوارئ".

- أن يكون خريج جامعي.

- لائق طبيًا لتلبية متطلبات الطاقم.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية، ويفضل معرفة اللغات الإضافية.

- يفضل المظهر الحسن.

الواجبات والمسؤوليات

- فهم واجبات الموقف المعين أثناء الرحلة.

- التأكد من رضا الركاب عن طريق الإجابة على الأسئلة وتقديم المساعدة لهم.

مراقبة مقصورة الطائرة بشكل متكرر طوال مدة الرحلة، والالتزام باللوائح والإجراءات المعمول بها.

- البقاء هادئًا وتقديم المساعدة للركاب في حالة الطوارئ.

- الاهتمام الخاص بالمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكنك التقديم للوظائف من هنـــــا.