تشييع جثامين 4 من ضحايا انقلاب ميكروباص في ترعة الحاجر بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالى قريتى "ظيفل" و"الرقوة" التابعتين للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 4 فتيات ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الحاجر على طريق "الدلنجات- حوش عيسي"، والذي راح ضحيته ٧ فتيات في عمر الزهور، وإصابة ١٤ أخريات من العاملات بقطاع الزراعة.

وتسلم أهالي الضحايا، جثامين ذويهم، بعد ظهر اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد.

وقدم اللواء محمد المجبر، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم، نيابة عن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم.