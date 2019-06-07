لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب ضابط و3 أفراد من قوات الحماية المدنية بالبحيرة اليوم الجمعة، بحادث اصطدام أتوبيس سياحي بسيارة تابعة لإدارة المفرقعات من الخلف، أثناء تمشيط الطريق الصحراوي بنطاق النوبارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس سياحي أثناء تمشيط الطريق الصحراوي.

وانتقل العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، والرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، وبالفحص تبين وفاة أمين الشرطة "جمعة. ش. ا" 48 سنة، من قوة الحماية المدنية، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط قوات الحماية المدنية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية المركزي، والمصابين لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم.