أعلنت وزارة الهجرة تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إعداد برنامج خاص لزيارات لشباب المصريين بالخارج إلى المحميات الطبيعية بمصر.

جاء ذلك للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث إن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة هو خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.

وبمناسبة الإجازة الصيفية للأسر المقيمة بالخارج، فإنها تدعوهم لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين 18 إلى 35 عامًا، مشيرة إلى أن برامج أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها الوزارة هدفها ربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر في الفترة من 14 حتى 19 يوليو المقبل في شرم الشيخ.

وخصصت وزارة الهجرة بريدها الإلكتروني immigrationegypt2030@gmail.com، ورقم (01220322422) لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.

يذكر أن برامج شباب الجيل الثاني والثالث يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارات الدفاع والآثار والشباب والرياضة وتشمل زيارات للمناطق الأثرية، كما يتم تنظيم زيارات لوحدات القوات المسلحة؛ للتعرف على أساليب التدريب ‏ورفع الكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تنظيم دورات في الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أجل ربطهم مرة أخري بوطنهم الأم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، كونهم سفراء مصر في الخارج، فهم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، وتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض بالوطن، كما يتم إعداد دورة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ويمكنك التسجيل من هنــــــا، والاطلاع على تفاصيل البرنامج من هنـــــا.