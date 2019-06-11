تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقا لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكان قد جرى فتح باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية- اليابانية للعام الدارسي الجديد 2019-2020، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.