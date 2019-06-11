عرض تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من كليب جديد للفنان محمد رمضان، وهو يغني جزأ من أغنية "بابا"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق "آل الشيخ"، على الفيديو قائلًا: "قريبًا في المملكة"، وهو ما يُشير إلى إقامة محمد رمضان حفلات غنائية قريبًا في السعودية.

وتضمنت أغنية "رمضان" الجديدة، كلمات من بينها: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".