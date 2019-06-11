فيديو| زاهر يتخلص من "صلعة جمال لبة" بعد انتهاء دوره في "ولد الغلابة"

نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" وهو يتخلص من غطاء الرأس "الصلعاء"، الذي وضعه على رأسه، أثناء أدائه شخصية المحامي جمال لبة، في مسلسل "ولد الغلابة"، والذي كان من بطولة الفنان أحمد السقا، وعُرض على شاشة "إم بي سي مصر"، ضمن السباق الرمضاني.

وقال "زاهر"، أثناء إزالته لهذا الغطاء: "آخر يوم تصوير بقى في ولد الغلابة، هشيل القرعة بقى، يالهوي على العذاب اللي كنت فيه"، وبعد إزالته قال: "الحمد لله رجعت بشعري تاني".

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح (تايسون)، مي عمر، إنجي المقدم، ريم سامي، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصبّاح.