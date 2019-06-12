قال الدكتور عبدالملك السناني، الخبير الاقتصادي السعودي، إن محفظة الأوراق المالية بمثابة وعاء استثماري يضم مجموعة من العمليات الاستثمارية المتعددة والمتنوعة التي يقوم بها الشخص مالك تلك المحفظة، كما تضم مجموع ما يملكه الفرد من أسهم وسندات في العديد من الشركات المتنوعة في المجالات المختلفة.

وأضاف "السناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ما وراء الحدث"، على قناة "الغد"، أن مبدأ "التنويع" واحد من أهم السياسات الخاصة بإدارة المخاطر وهذا يعني توزيع الأموال التي يتم استثمارها في محفظة مالية ولكن على أكثر من أداة استخدام من أجل توزيع الاستثمارات ولكن من خلال استخدام أكثر من أداة استثمارية لكي تكون الخسائر أقل.

وأشار إلى أنه يوجد أنواع مختلفة للتنويع في المحفظة الاستثمارية، مثل تنويع الأصول والعملات للحفاظ على أسواق الأسهم، حيث إن تقليل التنويع في المحفظة الاستثمارية فرصة لوجود عوامل سلبية تؤثر على المحفظة بشكل كامل، ويكون التداول والتنوع في هذا الوقت مربحا للغاية على المدى الطويل.

وأضاف: "يمكن للشركات التي لديها مخاطر عالية أن تحقق أكبر قيمة للمحفظة خصوصا مع تقلبات الأسعار الخاصة بالأسهم، فيوجد بعض الاستثمارات المربحة وهي شركات التكنولوجيا فتكون ديونها قليلة ومخاطر أقل وإيرادات ثابتة إلى حد ما".