ألقت مباحث قسم ثان بنها القبض على عاطل أثناء محاولته تهريب أقراص ومواد مخدرة لمسجون داخل قسم بنها، وكان يخفيها داخل زجاجة شامبو.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثاني بنها يفيد تلقيه بلاغا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم، بضبط المدعو"محمد.ر"21 سنة، عاطل أثناء قيامة بزيارة المسجون "عماد.ح" المسجون علي ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم.

وجرى ضبطه بحوزته 28 قرص مخدر، و8 قطع من الحشيش المخدر، وذلك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو.

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.