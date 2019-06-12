مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة برلماني سابق بالكويت على متن طائرة

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، نشوب مشاجرة عنيفة بين مضيفة طيران مصرية وزوجة إعلامي كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة، على متن أحد خطوط الطيران الكويتية كانت متجهة من مصر إلى الكويت، الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنيًا.

وأوضحت القناة أن صحيفة "القبس" الكويتية أكدت عن مصادر أمنية أن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة بين سيدتين عكرتا صفو المسافرين، وطالب رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط.

وتابع المصدر الأمني: "عند وصول الطائرة اقتيدت المتشاجرتان وهما زوجة عضو بمجلس الأمة سابقا ومضيفة طيران، وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة وتمت إحالتهما للتحقيق وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب، وبدأ التحقيق فيها".

وذكرت جريدة "الرأي" الكويتية أن المضيفة المصرية تقدمت بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها خلال رحلة طيران الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مصر إلى الكويت يوم الاثنين.