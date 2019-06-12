"الأعلى للآثار": تمثال "مزاد لندن" للإله آمون وليس لتوت عنخ آمون

قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التمثال المعروض للبيع في مزاد ببريطانيا، للإله آمون وليس لتوت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل استرداده، حيث أن هناك 32 قطعة أثرية مصرية مسروقة في لندن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الجهة العارضة للتمثال في بريطانيا ادعت أن التمثال خرج من مصر في ستينات القرن الماضي، حيث عُرض في إسبانيا وألمانيا وفيينا.

وأوضح، أن إدارة الآثار المستردة خاطبت وزارة الخارجية والعمل على إيقاف بيع جميع القطع الأثرية المصرية المعروضة هناك.

وأردف: "تابعنا منظمة اليونسكو لدعم وزارة الآثار في طلب استرداد القطعة الأثرية المذكورة، كما جرى مخاطبة مكتب النائب العام للتدخل".