فيديو| لقاء السيسي برئيس الكونجرس اليهودي وقائد "المركزية الأمريكية"

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، والفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استقبل، اليوم، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعًا جديدًا على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقًا جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

وأضاف الرئيس، أن ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوى العالم وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتعمير والتنمية من أجل الشعوب والأجيال القادمة.

وتابع الرئيس، أن عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله من أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقال إن "جهود مصر للتعامل مع مختلف أزمات المنطقة تهدف إلى التوصل لتسوية سياسية لتلك الأزمات، ودعم المؤسسات الوطنية للدول للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية الهدامة التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة الوطنية ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار، واستنفادًا لموارد الدول ومقدرات شعوبها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء ذلك الخطر المتنامي في المنطقة".

من جانبه، أشاد "لاودر"، بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، ومشيرًا إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، بالتوازي مع إنجازاتها الملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يكرس دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط.