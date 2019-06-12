شنت أجهزة مدينة الحوامدية حملة مكبرة، مساء الثلاثاء، لإزالة تعدي مبنى خرساني ووقف الأعمال بالمهد على الطريق العام "مصر- أسيوط".

أكد الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، تواصل الحملات الصباحية والمسائية للتصدي لظاهرة البناء المخالف في المهد ورفع الإشغالات واستكمال أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة.

وقال رئيس المدينة، إنه تم متابعة أعمال تجريد ونظافة ورش مياه وتركيب بلدورات بطريق مصر أسيوط وفتح معدية أمام مدخل محطة المياه الجديدة لتسهيل خط السير لرفع كفاءة ونظافة وجمال الطريق.

وأشار تامر إلى أن أجهزة المدينة تستكمل أعمال الانتهاء من دهان بلدورات كوبري السهران ونزلة كوبري الحوامدية أمام شركة السكر وجار العمل علي باقي الأماكن.