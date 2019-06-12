فيديو وصور| الفيضانات والأمطار تتسبب في مقتل وتشريد الآلاف في الصين

ذكرت وسائل إعلام بالصين أمس الثلاثاء، إن الآلاف من الصينيين تقطعت بهم السبل ولقي خمسة على الأقل مصرعهم بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في وسط وجنوب البلاد.

وتستعد السلطات الصينية لهطول الأمطار لأربعة أيام أخرى على الأقل، وفقا لموقع "يورونيوز"، وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية أن المياه أغرقت ما يقارب 24000 فدان من المحاصيل الزراعية ودمرت آلاف البيوت في إقليم جيانجشي حتى يوم الاثنين، فيما تضرر ما يصل إلى 1.4 مليون شخص ووصلت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 2.65 مليار يوان أي ما يعادل 382.41 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن الأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل في منطقة قوانجشي في جنوب غرب الصين وأن الطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى قد تضررت بشدة.

وذكر موقع "الصين بالعربي" أنه منذ يوم الأحد الماضي رفع مكتب الأرصاد الجوية في قوانغشي مستوى الاستجابة للكوارث بعد تسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الثلاثاء في فيضانات في عدة مدن.

وأعلنت إدارة الطوارئ بالمقاطعة أن هناك حالة وفاة وعدد من المفقودين من مدينتي ليوتشو وقويلين، كما أصيب أيضا 5 أشخاص.

وفي محافظة تشوانتشو، التي تديرها مدينة قويلين والتي تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة، تضرر أكثر من 180 ألف وجرى إخلاء 8380 من السكان.

وتوقعت سلطات الأرصاد الجوية أن تمتد العواصف الممطرة إلى قوانجدونج وفوجيان وجيانجشي ويوننان وسيتشوان وتايوان بحلول يوم الخميس.

وبحسب سلطات الأرصاد الجوية من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة حتى 12 يونيو، وأهابت الهيئة بالسلطات أن تتخذ استعداداتها لمواجهة عواصف رعدية شديدة واحتمال فيضان أنهار صغيرة في الأيام القادمة، بحسب "يورونيوز".