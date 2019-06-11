قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجلس قريبًا مع الديمقراطيين للتفاوض حول أزمة المهاجرين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وذكر ترامب، أن الصين هيمنت على أمريكا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وبايدن.