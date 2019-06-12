شنت أجهزة حي الدقي، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحلات والكافيهات والأكشاك بشوارع "التحرير والكوثر وميدان مصدق"، تحت إشراف اللواء خالد المجايري رئيس الحي، ونوابه، ومجموعة كبيرة من رجال إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق.

وأكد رئيس الحي، على تواصل الحملات بشكل مستمر لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطن بالشارع، وحقه في استخدام المرافق العامة.

وأشار "المجايري" إلى متابعة أعمال النظافة بصفة مستمرة ويومية على مستوى نطاق الحي بالكامل، وتنسيق الحي مع هيئة النظافة والتجميل في رفع مخلفات شوارع "محي الدين أبوالعز ومصدق ووزارة الزراعة".