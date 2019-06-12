القنوات الناقلة لأمم افريقيا والازهر والثانوية.. أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم الحدث الأفريقي الأكبر، بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، ما دفعهم للبحث عن تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا على الأفمار الصناعية المختلفة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، والتي ترصدها "الوطن" فيما يلي:

بالترددات القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

كشف شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، عن أسعار الإريال الديجيتال، الذي يمنح المشاهد المصري فرصة متابعة بطولة الأمم الأفريقية؛ المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري، وذلك بعدما استقبل "ماسبيرو" أولى الشحنات من الخارج مساء أمس أول.

وقال "أبو عميرة"، لـ"الوطن"، إنَّ سعر الإريال الديجيتال الداخلي سيكون متاح للجمهور بسعر 400 جنيه، بينما الإريال الخارجي سيكون بسعر 700 جنيه، مؤكّدًا أن الصورة عالية الجودة بتقنية "HD"، لافتًا إلى أنَّ الإريال العادي لن يوفر إمكانية متابعة البطولة.

لمتابعة "أمم أفريقيا".. تعرف على الأسعار النهائية لـ الإريال الديجيتال

بوابة الأزهر

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.

تعرف على نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

تنسيق الثانوية العامة 2019

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس بالمرحلة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2019/2020 وهو 228 درجة.

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 228 درجة