العراب أحمد خالد توفيق يحتل صدارة "تريندات جوجل" في يوم ميلاده

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ57 لميلاد الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق بنشر صورة كرتونية له على صدارة صفحته الرئيسية.

ونشر ابن "العراب" محمد أحمد خالد، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" قائلا: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي- رحمة الله عليه- العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم".

جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

امتحان الاحصاء 2018

استمرارًا للخدمات التي يقدمها "الوطن" لقرائه، نستعرض المراجعة النهائية للامتحان في مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، للتدرب وإلمام المادة بسهولة، وذلك قبل خوضهم الامتحان الرسمي يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

المراجعة النهائية في الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

زيادة اسعار البنزين

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.

وزارة المالية تنفي إصدار أي بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية