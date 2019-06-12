يحدث اليوم| اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ التنمية المستدامة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 12 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الاجتماع السادس للجنة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

تعقد إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تمام العاشرة صباحا.

عرض فيلم "Surviving Picasso" بأتيليه الإسكندرية

يستأنف نادي الفيلم بأتيليه الإسكندرية نشاطه بعرض خاص للفيلم الكبير "Surviving Picasso"، بحضور الفنان التشكيلي محمد مصطفى الذي سيدير المناقشات حول الفيلم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، بمقر الأتيليه 6 فيكتور باسيلي – المسلة شرق – العطارين.

عروض سينمائية بمركز الثقافة السينمائية

يُنظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، عروضًا سينمائية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ندوة "توتا توتا يالا نحكي الحدوتة" بمركز طلعت حرب الثقافي في السيدة نفيسة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بحي "السيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ندوة بعنوان " توتا توتا يالا نحكي الحدوتة" تقدمها كاتبة الأطفال زهراء سلامة ؛ تناقش الكاتبة عددا من قصص الأطفال مع مجموعة من أطفال المركز ترصد خلالها أهم الإيجابيات والسلبيات فى الكثير من المواقف وكيفية الاستفادة منها.

افتتاح سلسلة إن - إديت للأفلام التسجيلية

يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة ، سلسلة إن-إديت للأفلام التسجيلية، والتي يتم إلقاء الضوء من خلالها على حياة وأعمال موسيقيين وفرق موسيقية إسبانية لكى يستمتع بها الجمهور ويتعلم عبرها المزيد حول الثقافة الإسبانية ؛ السلسلة ستبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء .

ندوة "المراهقون في المجتمع" بمكتبة المستقبل العامة

تنظم مكتبة المستقبل العامة ندوة بعنوان "المراهقون في المجتمع"، فى تمام الساعة الخامسة مساء ، بمقر المكتبة بجسر السويس، ويحاضر بها الدكتور على سليمان ٬ أستاذ علم النفس الإرشادي كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.

حفل فرقة "الحوريات" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا لفرقة الحوريات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل فرقة "جميزة باند" بقاعة النهر في ساقية الصاوي

يقدم فريق "جميزة باند"، حفلًا غنائيًا جديدًا على مسرح قاعة النهر، ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، بقيادة الشاعر ناصر النوبي مؤسس الفرقة.

أمسية شعرية للشاعر عبدالله حسن على المسرح الصغير بالأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أمسية شعرية للشاعر عبد الله حسن وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل فرقة أوبرا القاهرة بالمسرح الكبير

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلًا لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بعنوان "اكسير الحب" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

حفل فرقة "مسار إجباري" بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلًا لفرقة مسار إجباري وذلك ضمن المهرجان الصيفي للأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي اتحاد بن قردان والترجي الرياضي في إطار الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدوري التونسي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ودية بين منتخبي المغرب وجامبيا

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي المغرب وجامبيا في إطار المباريات الودية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.