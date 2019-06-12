الرئيس يفتتح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدي الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف السفير بسام راضي، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.