سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 12 يونيو، وتستعرض "الوطن" سعر صرف الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.