استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 يونيو، وترصد "الوطن" سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك مثل بنك مصر والأهلي المصري وعودة، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجّل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.41 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.44 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.