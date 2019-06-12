عاودت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة 3 جنيهات، صباح اليوم، عقب تراجع بقيمة 5 جنيهات أمس، إذ سجّل عيار 24 نحو 713 جنيهًا مقابل 710 جنيهات أمس.

وسجّل العيار 21 نحو 624 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 535 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ4 آلاف و994 جنيهًا.

من ناحيته، قال واصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ تذب أسعار الذهب أربك الأسواق، مبينًا أنَّ ذلك يؤثر على حركة الشراء والبيع.

وأكّد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ الارتفاعات جاءت في ظل اتجاه الدول والأسواق العالمية إلى الذهب؛ باعتباره الملاذ الآمن الوحيد في ظل تراجع الدولار.