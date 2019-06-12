"أهمية ودور التكنولوجيا في التعليم" هو موضوع "قطعة الترجمة" من العربية إلى الإنجليزية المسَّرب، الذي ادّعت إحدى صفحات الغش على "فيس بوك" أنّه خاص بامتحان اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليا.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جار تتبع الصفحة التي سرّبت نموذج الامتحان، للتأكد من مدى صحة النموذج ومطابقته للامتحان الأصلي من عدمه، مؤكدة أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتواصل حاليا مع الجهات المعنية لغلق الصفحة "المشبوهة"، التي تهدف للتأثير على نفسية الطلاب وأولياء الأمور ومن ثم ابتزازهم ماديا.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 620 ألفا و782 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبا وطالبة.