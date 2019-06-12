"تنظيم الدواء ومشكلات محافظة دمياط" على أجندة البرلمان اليوم

تواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب، اليوم، انعقادها لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول المشكلات التي تواجهها محافظة دمياط، ومن المقرر حضور منال عوض محافظ دمياط هذا الاجتماع.

وتواصل لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العماري مناقشة ملف التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والأجهزة الطبية.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلي، نحو 15 اقتراحًا برغبة حول بعض الموضوعات المهمة للمواطنين بالمدن والمحافظات.