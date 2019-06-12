"تنظيم الدواء ومشكلات محافظة دمياط" على أجندة البرلمان اليوم

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وزير الأوقاف يصدر قرار بتشكيل لجنة لتولي تعاقدات صيانة المساجد الجمهورية ومستشفي الدعاة

وزير الأوقاف يصدر قرار بتشكيل لجنة لتولي تعاقدات صيانة المساجد الجمهورية ومستشفي الدعاة

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