"أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية".. ترجمة نموذج الإنجليزي المسرّب

"احتفلت شعوب أفريقيا باختيار أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية"، سؤال الترجمة لمادة اللغة الإنجليزية إلى العربية في نموذج امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالنموذج المسرب على إحدى صفحات الغش، والتي زعمت أنَّه خاص بالامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا ولمدة 3 ساعات.

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، يؤدون اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 620 ألفاً و782 طالبًا وطالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبًا وطالبة.