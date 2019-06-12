استغاث طالب مصاب بجرح قطعي في الوجه، بقوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية بدائرة القسم، وقال الطالب الذي يبلغ من العمر 13 عاما إنه أثناء سيره مترجلاً بالميدان استوقفه أحد الأشخاص وأدلى بأوصافه التقريبية، وقام بتهديده بـ"شفرة موس" والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالإكراه، وأثناء مقاومته تعدى عليه مُحدثا إصابته.

وبتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 26 عاما، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في قضيتين أخرهما "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.