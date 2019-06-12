أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام عامل وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني، ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وباستدعاء المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.