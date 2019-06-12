"مروان": أجرينا تحليل مخدرات لموظفي شؤون مجلس النواب.. معندناش مدمنين

أعلن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلو وزارته من وجود موظفين أو عاملين من متعاطي المخدرات.

وقال "مروان"، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنَّه في إطار حملة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والتحليل المفاجئ للعاملين بالمؤسسات الحكومية، يوم الأحد الماضي، أجري التحليل الكاشف عن تعاطي المخدرات على جميع موظفي وزارة شؤون مجلس النواب.

وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن جميع النتائج جاءت سلبية لتعلن عن خلو الوزارة من متعاطي المخدرات.

وأعرب "مروان"، عن اعتزازه بهذه النتيجة، والتي لم تكن مفاجئة بالنسبة له لما لمسه من كفاءة وانضباط ملحوظ لجميع العاملين بالوزارة في أداء العمل، مؤكدًا أن الحكومة تهدف بهذه الإجراءات تحقيق أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على حيويته وصحته، موجها التحية الشخصية لكل العاملين بالوزارة.