أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن خطة المحافظة لتنفيذ رؤية الدولة في بعض الملفات تعتمد على ركيزة البحث العلمي والإستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية لإمكانية ايجاد حلول غير تقليدية في بعض الملفات الهامة ، مشيرا إلى التعاون الوثيق والمثمر الذي وجده من جامعتى بني سويف والنهضة وبعض الكوادر العلمية بنقابة العلميين فرع بني سويف ، والذي أثمر عن أجندة عمل سيتم خروجها إلى حيز التنفيذ قريبا

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من نقابة العلميين على مستوى الجمهورية ضم النقيب العام الدكتور السيد عبد الستار المليجي ، واللواء مهندس محمد الجندي مدير عام المركز العلمي بالنقابة ،والدكتور محمود محجوب المستشار الإعلامي بالنقابة والدكتورة حنان عبد الحميد عميد كلية علوم بني سويف ، والدكتور أحمد عبد الخالق نقيب العلميين ببني سويف ، والمهندس أحمد رمضان مدير عام استكشاف الشركة العامة للبترول وأمين النقابة

حيث تمت مناقشة القطاعات التي يمكن المساهمة في تطويرها وتحسين مستوى الخدمات بها من خلال الحلول العلمية والاستفادة من قدرات النقابة في عدد من المجالات ، وبحث وضع تصورعام وتفصيلي يتم ترجمته لخطوات عملية يدفع بجهود التنمية بالمحافظة

واستعرض أعضاء النقابة امكانيات النقابة التي تمتلك مجموعة علمية وبحثية وقامات وكوادر علمية لها مكانتها محليا واقليميا ، والاسهامات التي قاموا بها في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية مثل مركز الصيانة الذي يعمل على صيانة الأجهزة الحديثة المتعطلة في بعض المصالح والمؤسسات الحكومية ، واعتبار ذلك المشروع قوميا لأنه يوفر على الدولة الكثير من الاعتمادات الإضافية

حيث طالب المحافظ المستشار هاني عبد الجابر من الوفد اقامة فرع لمركز الصيانة التابع للنقابة ، حيث توجد العديد من الأجهزة التي تتطلب أعمال صيانة متخصصة مثل الأجهزة الطبية بالمستشفيات ، وأجهزة القياس ببعض المصالح الحكومية المعنية ، وغيرها من الأجهزة الحديثة والاليكترونية المتوقفة والتي تتطلب أعمال صيانة نوعية

وتم الاتفاق على مساعدة المحافظة في حصر تلك الأجهزة المتعطلة أو التي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة في كل المؤسسات والمصالح الحكومية ، وذلك كخطوة أولى تليها اعداد برنامج زمني للإصلاح والصيانة ، حيث أكد المحافظ على أن تلك الخطوة تمثل ركيزة أساسية خطوة عملية جادة في مجال التعاون بين المحافظة والنقابة