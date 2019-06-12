إنعقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وقد عرض الدكتور محمد شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين ، المجتمع .

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .

هذا وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2019/2020 تتمثل فى :

اضافة سعات محطات الجهد الفائق للشبكة بحوالى 24625 ميجاوات لترتفع معها السعات الى 115461 ميجاوات بنسبة تطور 27% عن العام المالى المتوقع 2018/2019.

اضافة سعات محطات الجهد العالى للشبكه بحوالى 6600 ميجاوات لترتفع الى 67430 ميجاوات بنسبة تطور 10,8% عن العام المالى المتوقع 2018/2019 .

زيادة اطوال خطوط الجهد الفائق بحوالى 1456 كم بنسبة تطور 5,5% عن المتوقع عن العام المالى 2018/2019 .

زيادة اطوال خطوط الجهد العالى بحوالى 1024 كم بنسبة 4,6% عن العام المالى 2018/2019 .

تستهدف الشركة تخفيض معدلات الاعطال ومستويات عدم الاتاحية ( بسبب الخروج الاضطرارى ) لمكونات الشبكة للجهــود الفائقــة ( 500 ك.ف – 220 ك.ف ) والجــهد العالى ( 132 ك.ف – 66 ك.ف ) وذلك عن طريق الآتى : -

تطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية واجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والابراج والموصلات والعوازل وخاصة تلك التى مضى على انشائها 25 عاما فأكثر واعتماد برنامج للإحلال والتجديد مع أولويات لتنفيذ البرنامج .

إجراء فحص دورى للموصلات واستخدام التصوير الحرارى خاصة الخطوط التى يحدث لها خروج اضطرارى لتحديد النقاط الساخنة والتى تتسبب فى قطع الموصلات.

تنفيذ استثمارات بموازنة العام المالى 2019/2020 تصل إلى حوالى 19,55 مليار جنيه وذلك لتحسين أداء الشبكة الحالية وزيادة الإعتمادية بها وذلك عن طريق إحلال وتجديد الشبكات القائمة وإنشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة فى الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها الى مراكز الأحمال .

· الإرتقــــــاء بدور المركز القومى للتحكم فى الطاقة ومـراكز التحكمات الإقليمية بالشبكة القومية .

· التحديث المستمر لأجهزة التحكم والمراقبة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك إستخدام منظومة التحكمات فى شبكات الجهد العالى ( 66 ك. ف) .

· سيتــم إنشاء تحكــــم لمنطقــة بنبــان والذى سيتم من خلاله مراقبة وتشغيل 1465 ميجاوات.

· ويجرى أيضاً إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومى جديد على أحدث المستويات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة .