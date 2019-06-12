تجديد حبس طفلين بتهمة اغتصاب وقتل طفلة بالجيزة: ذبحوها بـ"رقبة زجاجة"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس الطفلين "مروان" 13 عامًا، و"إسلام" 12 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض والاغتصاب والقتل العمد.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن استدراج الضحية "أميرة" 10 سنوات في منزل مهجور، بمنطقة أبورواش بكرداسة، والاعتداء عليها جنسيا وذبحها بـ"رقبة زجاجة"، وتركوا جثتها عارية وبجوارها مصحفا خاص بها.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أنّه عقب عودة الضحية من "الكتّاب"، استدرجها مروان وإسلام، طالبان في المرحلة الإعدادية واعتديا عليها جنسيا، وقتلاها بـ"رقبة زجاجة" خوفا من الفضيحة.