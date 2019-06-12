إصابة طالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية في الدقهلية

أصيبت طالبتين بالثانوية العامة، اليوم، أثناء امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى، بهبوط حاد والثانية بمغص كلوي، وجرى عمل الإسعافات الطبية لهما.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أنه جرى التعامل مع طالبة أصيبت بهبوط حاد خلال الامتحان، في لجنة مدرسة خالد الطوخي في شارع كلية الآداب بالمنصورة، ورفضت نقلها للمستشفى، وعالجها الطبيب داخل اللجنة.

وذكرت الصحة، أن طالبة بمدرسة الإعدادية بنين باللاوندي إدارة أجا التعليمية أصيبت بمغص كلوي وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا المركزي وتم عمل اللازم لها وعودتها إلى اللجنة مرة أخرى.