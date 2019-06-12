أعرب أمير صلاح الدين، عن سعادته بالاشتراك في بطولة فيلم "الممر"، واصفًا اشتراكه في العمل بـ"الفخر"، خاصة أنَّه يعمل مع عدد كبير من نجوم الفن في مصر، بالإضافة إلى الوقوف بجوار شريف عرفة.

وعن شريف عرفة، قال أمير صلاح الدين: "كنت أتمنى دائمًا أن أشارك في عمل من إخراج شريف عرفة لأنَّه علامة من علامات السينما في مصر"، واصفًا إياه بـ"بابا الفن".

وعن كواليس "الممر"، قال "صلاح الدين"، إنَّ الكواليس صعبة للغاية لصدق وطبيعة الأماكن الصحراوية، خاصة أنَّهم كانوا يصورون في أماكن بعيدة تمامًا عن البقع السكانية.

وحول ألبوم "لون الكاكاو" الذي طرحته فرقة "بلاك تيما" الذي يعد "صلاح الدين" أحد أعضائها، عبر عن سعادته بالاشتراك فيه، خاصة أنه يعيد جزءً كبيرًا من الأغاني التراثية.