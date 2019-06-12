قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه جرى استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري، واتخاذ اجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والمساعدة على القضاء على البيروقراطية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أنّ مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.