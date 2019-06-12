قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أن مصر ترحب بالتعاون مع أشقائها الأفارقها والأجهزة الأفريقية المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكد السيسي أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين للقارة على مختلف الأصعدة؛ لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.