أعلنت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، الانتهاء من ميكنة الكتب بمكتبة الكلية، وعدد المعروض منها 58080 كتابا، عبر الموقع الرسمي للمكتبات المصرية www.eulc.edu.eg.

وتأتي الخطوة في إطار خطة القطاع لتحويل التعاملات الدراسية لطلاب مرحلة الليسانس إلى التعاملات الإلكترونية، وتفعيل الإيميل الجامعي الرسمي، وتفعيل استخدام الإيميل الجامعي الرسمي الذي يتيح لمستخدمية العديد من المزايا التي تقدمها شركة مايكروسوفت، فضلا عن إمكانية الدخول إلى بنك المعرفة والاستعانة بمختلف الكتب والدوريات العالمية.

وأشارت رشاد إلى أنّ القطاع يعمل بكامل طاقته لتحويل المقررات والكتب إلى النظام الإلكتروني، ليتوافق مع توجهات الدولة مؤخرا، موضحة أنّ استخدام الموقع يتيح للطلاب إمكانية استعارة الكتب إلكترونيا، والاطلاع على أسماء الكتب وتخصصصاتهم وأماكن ومواعيد إتاحتهم للاستعارة.

كما يتيح للطلاب إمكانية التعرف على أماكن وجود الكتب التي يريدون الاستعانة بها في دراساتهم، خلال مكتبات الجامعات المصرية الحكومية بشكل عام.