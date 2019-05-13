وقع الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وياسر أحمد العالم رئيس مجلس إدارة إيجيبت لينك لوساطة التأمين "شركة مساهمة مصرية"، بروتوكول تعاون مشترك في مجال خدمات الوساطة التأمينية.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ سمير عبدالناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور هبة شاهين مدير المركز الإعلامي، وشافعي عبدالرازق شحاتة الرئيس التنفيذي للشركة، وحسن الجافي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع الفني لشركة إيجيبت لينك، وباهر محمد صلاح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، ومصطفى فرحات مدير إدارة العقود.

وأكد عزت خلال كلمته، حرص الجامعة على التأمين على أصولها ومنشآتها الجامعية، خاصة في ظل إمكانياتها الإنشائية الضخمة وضخامة أعداد طلابها، الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والليسانس، و35 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا، و30 ألف طالب تعليم إلكتروني، إلى جانب ضخامة أعداد أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين، وما استلزم أنّ تتجه الجامعة نحو تطبيق ميزة التأمين.

ولفت عبدالناصر إلى أنّ جامعة عين شمس من أوائل الجامعات الحكومية التي اتجهت نحو تطبيق فكرة التأمين انطلاقا من سياسة الجامعة في الحفاظ على منشآتها، موضحا أنّ عملية التأمين ستتم على مراحل متتابعة تبدأ بالتأمين على المدن الجامعية والمباني الخاصة بالتغذية، يليها التأمين على المنشآت والمباني التعليمية والمعامل بمختلف الكليات والمعاهد، وتنتهي بالتأمين على المباني الإدارية.

وشدد العالم على حرص جامعة عين شمس على التأمين، مشيرا إلى أنّ دور الشركة يتمثل في إعداد ملف تأميني متكامل من الناحية الفنية والمالية، وتحليل الأخطار المتوقعة، ثم التعامل مع العروض التأمينية المقدمة من مختلف الشركات لاختيار الأفضل، وتعهد بتقديم خدمة تأمينية عالية المستوى تتناسب مع عراقة وقيمة جامعة عين شمس.