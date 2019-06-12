قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت ومحمد فتحي صادق وأمانة سر نبيل شكري وتوني الهلالي، اليوم، بحبس عامل متهم بقتل والده 3 سنوات حضوريا.

قال مصدر، إن المحكمة استندت إلى تقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود بقيام المتهم "ه. ا. ع" 21 عاما، عامل، بقتل والده البالغ من حين وقوع الجريمة 45 عاما، فلاح، ومقيم بإحدى قرى شرق النيل في مركز المنيا، وذلك لتعدي المجني عليه على زوجته "والدة المتهم" مرارا وتكرارا، وقيام المتهم بتهديد والده بقتله.

وأضاف أن شهود الإثبات قرروا في أقوالهم أن المتهم طعن والده في يوم 2 يناير الماضي، وأصيب على أثرها لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى، وقيدت القضية رقم 321 لسنه 2019 كلي جنوب المنيا "ضرب أفضى إلى موت".

وكان المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب، قد أحال المتهم في شهر فبراير الماضي إلى محكمة الجنايات وشمل أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض وعقد النية والعزم على قتل والده وهذا ما أكدته التحقيقات قبل النطق بالحكم.