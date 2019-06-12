أعنلت الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد محدد المدة طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وجاءت الشروط العامة كالآتي:

- آخر موعد لتلقي الطلبات 23 يونيو الجاري.

- طباعة ملف الالتحاق بوظيفة (الصفحات من الصفحة 5 إلى الصفحة 8) واستكمالها بخط اليد (بالقلم الأزرق) وإرفاقها ضمن الأوراق المسلمة وذلك مع بداية الاختبارات.

- استكمال جميع الخانات الإلزامية بنموذج استيفاء البيانات الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للجهاز.

- سيجرى تحديد موعد للمتقدم لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية- وعلى المتقدم في ذلك اليوم إحضار أصول الوثائق السابقة للمراجعة (مع تسليم صورة منها داخل حافظة بلاستيكية) بالإضافة لملف الالتحاق بوظيفة.

- مراعاة الدقة عند تسجيل (التأهيل العلمي – عدد سنوات الخبرة بمجال الوظيفة المطلوبة – الدورات التدريبية – الخبرات – الوظائف – أماكن العمل السابقة) وطبقًا للشهادات المقدمة.

- سيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية لكل وظيفة تباعًا (بنظام الرسائل النصية SMS أو بالاتصال التليفوني) وطبقًا لاحتياجات الجهاز.

- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة باليد أو بالبريد أو الطلبات المرفق بها صور غير واضحة لأصول الوثائق المطلوبة.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

3- الالتزام بالشروط المحددة لكل وظيفة (المؤهل – التخصص – مجال الخبرة – عدد سنوات الخبرة).

4- أن لا يكون قد سبق اتهامه في أي قضايا جنائية أو سياسية.

5- إثبات سنوات الخبرة والتأهيلات العلمية والعملية بكافة الطرق التي تراها الشركة مناسبة.

6- اجتياز جميع الاختبارات المقررة (شخصي – فني – طبي).

7- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية (للمؤهلات العليا) مع تقديم الشهادات الدالة.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة

ويمكنك التقديم على الوظائف من هنــــــا.