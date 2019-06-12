أطلقت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي اليوم، ومن خلال لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد حفني، وسم "سهلنا عليك" على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لتقديم خدمات جديدة يستفيد منها مهندسي الإسكندرية بمجرد إبراز كارنيه العضوية.

وأوضح المهندس محمد حفني، أن اللجنة عملت على الإهتمام بالجانب الخدمي والترفيهي للمهندس من خلال توفير العديد من السبل الترفيهية، منها توفير خصومات كبيرة لأعضاء النقابة على العديد من أماكن الألعاب الرياضية "الجيم" والمحلات التجارية الكبرى، ومراكز صيانة السيارات المعتمدة، بالإضافة إلى الخصومات الكبيرة على عروض السيرك.

وفي ذات السياق أشار رئيس اللجنة، إلى أن الأنشطة الرياضية التي توفرها إدارة النشاط الرياضي داخل نادي المهندسين بـ"سابا باشا"، منها مجموعة الرياضات القتالية، ومجموعة الألعاب الجماعية للأطفال، و توافر تدريبات متخصصة لتأهيل اللاعبين الناشئين للانضمام للاتحادات الرياضية والاشتراك بالبطولات الرسمية للألعاب المختلفة.

ويذكر أن الخدمات الجديدة تأتي في إطار حرص النقابة على دعم الأعضاء، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، بالإضافة إلى الخدمات الفعلية المقدمة مثل خدمات "تجديد الاشتراك، والمعاشات، والرحلات، وخدمات الرعاية".