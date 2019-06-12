الأوقاف تنظم "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر" بـ"السيدة نفيسة"

نظمت وزارة الأوقاف ندوة بعنوان "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر" بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، حاضر فيها الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني، بحضور لفيف من القيادات الدينية بالوزارة.

وأكد العيسوي أنّ الله أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم التي امتن الله بها على الإنسان نعمة الأمن والأمان، فالإنسان لا يستطيع أداء مهمته في الدنيا بدون أمن وأمان، مبينًا أنّ الأمن والأمان من أهم دعائم المجتمعات ووسائل استقرارها، فلا استقرار بلا أمن، ولا اقتصاد بلا أمن، ولا نهضة ولا رقي، ولا تقدم ولا ازدهار بلا أمن، بل لا عبادة دون أمن.