أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، الموافقة على إنشاء 4 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، بتكلفة 46 مليون دولار بمساحة 9 آلاف و100 متر مربع.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للجلسة رقم 85 لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، والتي عقدها المحافظ بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة.

تشمل المشروعات تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة، برأس مال 500 ألف دولار ويقام على مساحة اجمالية قدرها 2500 مترا مربعا ويوفر 100 فرصة عمل جديدة، ومشروعا للملابس الجاهزة، وغزل القطن بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار، على مساحة 5 آلاف مترا مربعا ويوفر 1000 فرصة عمل، ومشروعات لتصنيع الدهانات الحديثة بتكلفة استثمارية قدرها 2.1 مليون دولار، على مساحة 5000 متر مربع، ويوفر 105 فرصة عمل ومشروعا للخدمات البترولية بتكلفة استثمارية مليون دولار، على مساحة 1100 متر مربع ويوفر 15 فرصة عمل.

و أكد المحافظ على أن كافة أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة.

تناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة، وتطوير كافة المرافق والخدمات بالمنطقة.