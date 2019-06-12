قال العميد عاصم الشريف بقطاع تكنولوجيا المعلومات، إننا "كافحنا عددا من الصفحات التي تروج الشائعات عبر السوشيال ميديا".

وأضاف الشريف، في كلمة بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على المجتمع بمركز بحوث الشرطة: "نرصد الشائعة، ونتعامل معها بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونحاول تحديد مصدر الشائعات والقائم عليها وهو امر يحتاج لمجهود كبير".

وتابع: "يتم تقنين الإجراءات وإيفاد مأمورية أمنية لاستهداف المتهم وضبطه وعرضه على جهات التحقيق".

وأردف الشريف: "نلجأ أحيانا لجهاز تنظيم الاتصالات لحجب بعض الصفحات التي تروج الشائعات".

وأوضح أن جرائم الإنترنت من أخطر الجرائم على الأمن القومي، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بالقانون 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن هذه الجرائم عابرة للدول ومتطورة وتعتمد على ادلة رقمية من السهل التخلص منها لدى ضبط المتهمين وهناك وسائل تخفي عديدة.

ونوه إلى أن الداخلية تعتمد على تدريب الضباط وتحقيق التكامل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول العربية وإصدار قوانين جديدة لمكافحة هذه الجرائم.

ولفت: "أسقطنا مؤسس صفحات شاومينج بيغشش الثانوية العامة في 2016، ومنذ أيام أسقطنا صاحب صفحة جديدة لشاومينج روج شائعة عن وجود رابط لحل أسئلة امتحانات الثانوية العامة"، مضيفا ضبطنا أدمن صفحة يروج شائعات عن أهالي سيناء، وضبط شاب روج شائعة عن وجود عدد كبير من العملات المالية المزورة.